Хачанов о победе над Зверевым: «У него был матчбол — и если бы мяч перевалился через трос, мы бы сейчас не разговаривали»

Когда доходишь до решающего тай-брейка, ты понимаешь, что это последние розыгрыши, которые ты проведешь в матче — и нужно направить все силы на лучшую игру. Если тратить энергию на негатив, успеха не добьешься. Так что стараешься забыть все ошибки и показать максимум", — сказал россиянин в интервью на корте.