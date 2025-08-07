Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хачанов о победе над Зверевым: «У него был матчбол — и если бы мяч перевалился через трос, мы бы сейчас не разговаривали»

Он прошел Александра Зверева 6:3, 4:6, 7:6 (4), отыграв матчбол в решающем сете. Для Хачанова это первая победа над Зверевым с 2019 года.

"Пришлось поработать, глубоко копнуть, полностью выложиться и поднять свой уровень. Это был очень тяжелый матч и психологически, и физически. И я рад, что смог его победить после нескольких лет легких поражений.

Матч был очень упорным, у него был матчбол — и если бы мяч перевалился через трос, мы бы сейчас не разговаривали. Я рад, что этого не произошло и все сложилось в мою пользу.

Когда доходишь до решающего тай-брейка, ты понимаешь, что это последние розыгрыши, которые ты проведешь в матче — и нужно направить все силы на лучшую игру. Если тратить энергию на негатив, успеха не добьешься. Так что стараешься забыть все ошибки и показать максимум", — сказал россиянин в интервью на корте.

Хачанов второй раз вышел в финал «Мастерса».

Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе«» совместно с BB Tennis и Кинопоиском.