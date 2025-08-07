Шелтон впервые вышел в финал «Мастерса»

Он пятый раз вышел в финал уровня ATP и поборется за третий титул. Его соперником станет Карен Хачанов.
Смотрите финал «Мастерса» в Торонто на ВидеоСпортсе«» совместно с BB Tennis и Кинопоиском.
22-летний американец победил № 4 в мире Тэйлора Фрица — 6:4, 6:3. Для Шелтона это вторая победа над соперником из топ-10 подряд.
