Американец Джон Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам

С 2022 года россияне выступают на турнирах ATP и WTA без флага.

Источник: AP 2024

ТАСС, 7 августа. Бывшая восьмая ракетка мира американец Джон Изнер призвал вернуть флаг российским теннисистам. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Могут ли российские теннисисты получить обратно свой флаг? То, что сейчас, выглядит немного нелепо», — написал Изнер.

С 2022 года российские теннисисты на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) выступают без флага и упоминания национальности.

Изнеру 40 лет, он является победителем 16 турниров ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.