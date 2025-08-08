Канадская теннисистка Мбоко впервые в карьере выиграла турнир WTA

Осака является экс-первой ракеткой мира. Всего на ее счету семь трофеев, включая четыре титула на турнирах Большого шлема. В 2022 году японка взяла паузу в карьере в связи с беременностью и рождением дочери, после чего вернулась на корт в сезоне-2024.