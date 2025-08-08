Канадская теннисистка Мбоко впервые в карьере выиграла турнир WTA

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Канадская теннисистка Виктория Мбоко обыграла японку Наоми Осаку в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Монреале, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 2:6; 6:4; 6:1 в пользу 85-й ракетки мира. Осака на текущий момент занимает 49-е место в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты.
Мбоко 18 лет. Она впервые в своей карьере выиграла титул под эгидой WTA. По ходу турнира канадская теннисистка обыгрывала представительницу Казахстана Елену Рыбакину (12-я ракетка мира) и американку Кори Гауфф (вторая ракетка мира).
Осака является экс-первой ракеткой мира. Всего на ее счету семь трофеев, включая четыре титула на турнирах Большого шлема. В 2022 году японка взяла паузу в карьере в связи с беременностью и рождением дочери, после чего вернулась на корт в сезоне-2024.