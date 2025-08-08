Мирра Андреева сохранила звание пятой ракетки мира в рейтинге WTA

На прошедшей неделе Андреева дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, где уступила американке Маккартни Кесслер. Победительница турнира 18-летняя канадка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла японку Наоми Осаку, поднялась с 85-го на 24-е место. Бывшая первая ракетка мира Осака поднялась на 24 позиции и теперь располагается на 25-й строчке в рейтинге.