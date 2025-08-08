Ричмонд
Мирра Андреева сохранила звание пятой ракетки мира в рейтинге WTA

Андреева сохранила 5-ю позицию в рейтинге WTA, Мбоко взлетела на 61 строчку.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила звание пятой ракетки мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Андреева дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, где уступила американке Маккартни Кесслер. Победительница турнира 18-летняя канадка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла японку Наоми Осаку, поднялась с 85-го на 24-е место. Бывшая первая ракетка мира Осака поднялась на 24 позиции и теперь располагается на 25-й строчке в рейтинге.

Первую строчку рейтинга сохранила представительница Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте располагается американка Кори Гауфф. Замыкает тройку лидеров полька Ига Швёнтек.

Рейтинг WTA, версия от 8 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12010 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669;

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6933;

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5488;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4948;

6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4579;

7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553;

8 (7). Аманда Анисимова (США) — 3834;

9 (9). Жасмиин Паолини (Италия) — 3586;

10 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283…

16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2676…

18 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2371…

20 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2146…

24 (85). Виктория Мбоко (Канада) — 1835;

25 (49). Наоми Осака (Япония) — 1799…

33 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1449;

34 (31). Анна Калинская (Россия) — 1432…

36 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373…

45 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251…

60 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 970…

67 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 926…

77 (81). Анна Блинкова (Россия) — 878…

100 (103). Анастасия Захарова — 731.

