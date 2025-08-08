Мирра Андреева сохранила звание пятой ракетки мира в рейтинге WTA

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила звание пятой ракетки мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Андреева дошла до третьего круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, где уступила американке Маккартни Кесслер. Победительница турнира 18-летняя канадка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла японку Наоми Осаку, поднялась с 85-го на 24-е место. Бывшая первая ракетка мира Осака поднялась на 24 позиции и теперь располагается на 25-й строчке в рейтинге.
Первую строчку рейтинга сохранила представительница Белоруссии Арина Соболенко. На втором месте располагается американка Кори Гауфф. Замыкает тройку лидеров полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 8 августа:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 12010 очков;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669;
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6933;
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5488;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4948;
6 (8). Мэдисон Киз (США) — 4579;
7 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553;
8 (7). Аманда Анисимова (США) — 3834;
9 (9). Жасмиин Паолини (Италия) — 3586;
10 (12). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3283…
16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2676…
18 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2371…
20 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2146…
24 (85). Виктория Мбоко (Канада) — 1835;
25 (49). Наоми Осака (Япония) — 1799…
33 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1449;
34 (31). Анна Калинская (Россия) — 1432…
36 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373…
45 (44). Анастасия Потапова (Россия) — 1251…
60 (56). Полина Кудерметова (Россия) — 970…
67 (62). Камилла Рахимова (Россия) — 926…
77 (81). Анна Блинкова (Россия) — 878…
100 (103). Анастасия Захарова — 731.