Шелтон сравнил игру Хачанова с несущимся товарным поездом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Американец Бен Шелтон заявил, что теннисист Карен Хачанов в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Торонто издевался над ним на корте, сравнив игру россиянина с несущимся товарным поездом.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) в пользу американца, который является седьмой ракеткой мира. Хачанов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
«Карен издевался надо мной на корте. То, как он бил справа сегодня вечером, то, как он срезал мяч, то, как он подавал, создавало ощущение, что на меня несся товарный поезд. Было неудобно продвигаться вперед, но я начал перехватывать инициативу, делать несколько результативных ударов и как бы переломил ход матча. Так что для меня это было очень важно», — приводит слова Шелтона сайт АТР.
Хачанов второй раз в карьере проиграл Шелтону, всего теннисисты встречались дважды на турнирах под эгидой АТР. Для Хачанова прошедший финал стал первым с 2018 года на «Мастерсе»: тогда россиянин стал чемпионом в Париже. Шелтон выиграл первый турнир в текущем сезоне и третий за карьеру. Также для американца данный трофей серии «Мастерс» стал первым за карьеру.