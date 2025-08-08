Шелтон сравнил игру Хачанова с несущимся товарным поездом

«Карен издевался надо мной на корте. То, как он бил справа сегодня вечером, то, как он срезал мяч, то, как он подавал, создавало ощущение, что на меня несся товарный поезд. Было неудобно продвигаться вперед, но я начал перехватывать инициативу, делать несколько результативных ударов и как бы переломил ход матча. Так что для меня это было очень важно», — приводит слова Шелтона сайт АТР.