Первая ракетка мира квалифицировался на итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира Синнер квалифицировался на итоговый турнир ATP 2025 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщается на официальном сайте организации.

Синнер стал вторым теннисистом, который обеспечил себе участие на итоговом турнире ATP 2025 года, после испанца Карлоса Алькараса.

Синнер выступит на итоговом турнире в четвертый раз в карьере и в третий раз подряд. Итальянец является действующим победителем соревнований. В 2025 году турнир пройдет в итальянском Турине с 9 по 16 ноября.

