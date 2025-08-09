Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в американском Цинциннати

Матч продлился 1 час 1 минуту. За время игры Синнер сделал шесть подач навылет, допустил три двойных ошибки и смог реализовать 5 из 13 брейк-пойнтов. Даниэл Элаи-Галан сделал за матч пять эйсов, допустив при этом две двойных ошибки и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В третьем круге турнира в Цинциннати Янник Синнер сыграет с победителем встречи между аргентинцем Себастьяном Баэсом и канадским теннисистом Габриэлем Диалло.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше