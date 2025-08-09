Даниил Медведев: учился в МГИМО на экономике. Люблю всё, что связано с математикой

— Сейчас в России время зачисления в университеты. Давай представим, если бы ты сейчас поступал, на кого бы ты поступал?
— Я учился в МГИМО на экономике, там, по-моему, называлась прикладная экономика и коммерция, если не ошибаюсь.
— Поменял бы что-то или нет?
— Нет, мне кажется… В принципе, я люблю всё, что связано с математикой. Экономика — это не совсем математика, но, в принципе, близко, поэтому думаю, что мне бы это подошло, — сказал Медведев в интервью BB Tennis.
