Пьятти — о Синнере и Алькарасе: один хочет праздновать, другой предпочитает быть дома

Один хочет праздновать, но это не значит, что он будет постоянно танцевать. Другой же, напротив, предпочитает быть дома и в горах. Однако оба с детства многим жертвовали, чтобы достичь того, что у них есть сейчас, поэтому вполне справедливо, что они хотят наслаждаться этим", — приводит слова Пьятти Punto de Break.