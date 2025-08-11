«Можно перезарядиться». Рублёв рассказал, почему ему нравится турнир в Цинциннати

— Мне нравится и то и другое. Нравится, что есть такой микс. Например, я очень люблю Цинциннати. Здесь всё очень тихо. Игрокам дают личные машины, так что ты независим — можешь приходить и уходить, когда хочешь, не надо ждать водителя или кого-то ещё. Можно ходить куда угодно на ужины, и ты не ограничен отелем, потому что есть машина. Поэтому вокруг тебя почти нет других игроков, ты как будто немного отделён от них. К тому же это тихое место, независимое от людей.