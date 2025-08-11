Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко установила уникальное достижение для теннисисток в Открытой эре

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 17 тай-брейков в рамках одного игрового года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года), сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 17 тай-брейков в рамках одного игрового года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года), сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Это достижение покорилось Соболенко после победы в первом сете матча третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) с британской теннисисткой Эммой Радукану. Соболенко забрала первую партию игры со счётом 7:6 (7:3).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше