Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати

Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут. За время матча Соболенко сделала семь подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из восьми. Радукану сделала за матч девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.