Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10-ти матчах с британскими теннисистками. Это произошло после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в матче третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:6 (7:5).
Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке — 1992, участнице финалов турниров серии «Большого шлема» американке Мари Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 годы.
В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.