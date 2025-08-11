Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10-ти матчах с британскими теннисистками.

Источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10-ти матчах с британскими теннисистками. Это произошло после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в матче третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:6 (7:5).

Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке — 1992, участнице финалов турниров серии «Большого шлема» американке Мари Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 годы.

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше