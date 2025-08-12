Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафельников: Бублик поносил ATP-250. Если бы не эти турниры, он бы «челленджеры» играл

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников заявил, что если сократить турниры категории ATP-250 и ATP-500, то перестанут появляться теннисисты.

Источник: ktf.kz

«Сократить количество турниров ATP-250 или ATP-500? Откуда тогда будут браться теннисисты, если не будет турниров, которые дают возможность играть? Возвращаясь к вашему любимому Бублику, который поносил турниры ATP-250, — сейчас он сам выиграл два таких турнира, когда перестал куда-либо попадать. Если бы не было этих турниров, он бы сейчас “челленджеры” играл», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.