Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димитров прервал серию из 58 участий в ТБШ. Больше только у четырёх теннисистов

21-я ракетка мира Григор Димитров прервал серию из 58 выступлений в основных сетках турниров «Большого шлема».

Источник: Чемпионат.com

21-я ракетка мира Григор Димитров прервал серию из 58 выступлений в основных сетках турниров «Большого шлема». Сегодня, 12 августа, пресс-служба Открытого чемпионата США сообщила о снятии болгарского теннисиста с US Open — 2025.

Димитров непрерывно выступал на мэйджорах с Australian Open — 2011. Только четыре теннисиста в истории имеют более продолжительные серии по участию в турнирах «Большого шлема».

Топ-5 теннистов с свамой продолжительной серией выступлений на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:

1. Фелисьяно Лопес (Испания) — 79 выступлений.

2. Фернандо Вердаско (Испания) — 67.

3. Андреас Сеппи (Италия) — 66.

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 65.

5. Григор Димитров (Болгария) — 58.