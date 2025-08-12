Димитров прервал серию из 58 участий в ТБШ. Больше только у четырёх теннисистов

21-я ракетка мира Григор Димитров прервал серию из 58 выступлений в основных сетках турниров «Большого шлема». Сегодня, 12 августа, пресс-служба Открытого чемпионата США сообщила о снятии болгарского теннисиста с US Open — 2025.
Димитров непрерывно выступал на мэйджорах с Australian Open — 2011. Только четыре теннисиста в истории имеют более продолжительные серии по участию в турнирах «Большого шлема».
Топ-5 теннистов с свамой продолжительной серией выступлений на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде:
1. Фелисьяно Лопес (Испания) — 79 выступлений.
2. Фернандо Вердаско (Испания) — 67.
3. Андреас Сеппи (Италия) — 66.
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 65.
5. Григор Димитров (Болгария) — 58.