Шарапова — о воспитании сына: показываем ему, что ничего не даётся легко

Очень приятно видеть, как ваш сын растёт в очень, я имею в виду, конечно, в невероятно привилегированных условиях, однако при этом мы стараемся адаптировать его к урокам, на которых я выросла сама. Показываем ему, что ничего, абсолютно ничего не даётся легко, что нужно работать, добиваться многого", — сказала Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick.