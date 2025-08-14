Ричмонд
Рублёв удивился отсутствию выходного перед матчем с Комесаньей на турнире в Цинциннати

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв удивился тому, что играл матч ⅛ финала «Мастерса» в Цинциннати (США) без дня отдыха.

Российский теннисист 11-я ракетка мира Андрей Рублёв удивился тому, что играл матч ⅛ финала «Мастерса» в Цинциннати (США) без дня отдыха. Он отметил, что обычно до четвертьфинала спортсмены играют через день.

Ранее, в третьем круге, встреча Рублёва и Алексея Попырина продолжалась 3 часа 29 минут.

«Я не знал, что буду играть сегодня [в ночь с 13 на 14 августа, то есть в день матча с Комесаньей]. В Торонто до четвертьфиналов всегда дают день отдыха между матчами, поэтому был уверен, что после этого тяжёлого поединка у меня будет хотя бы один день, чтобы расслабиться. День отдыха — идеально. А потом мы едем в отель, и тренер мне говорит: “Нет, ты играешь завтра”. И вот снова, даже не дав мне времени перевести дыхание», — приводит слова Рублёва We love tennis.

В эту пятницу россиянин сыграет в ¼ финала «Мастерса» в Цинциннати с Карлосом Алькарасом.

