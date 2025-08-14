Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных и допустил две двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт.