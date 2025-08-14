Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Янник Синнер повесил Оже-Альяссиму «баранку» и прошёл в полуфинал Цинциннати

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер уверенно обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (28-я строчка рейтинга) в матче ¼ финала «Мастерса» в Цинциннати (США).

Источник: Чемпионат.com

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер уверенно обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (28-я строчка рейтинга) в матче ¼ финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 14 минут. За это время Синнер реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных и допустил две двойные ошибки и выполнил две подачи навылет. Оже-Альяссим допустил семь двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт.

В полуфинале престижных соревнований на харде Янник Синнер сыграет с победителем встречи Теренс Атман (Франция) — Хольгер Руне (Дания). Этот матч начнётся не ранее 03:30 мск 15 августа.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше