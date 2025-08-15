Соболенко проиграла Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сегодня в четвертьфинале первая ракетка планеты проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, у которой десятая позиция в мировом рейтинге, — 1:6, 4:6. Поединок длился 1 час 15 минут. В матче за выход в финал соперницей Рыбакиной будет польская теннисистка Ига Свентек (3-й номер мирового рейтинга). На этом турнире Арина Соболенко победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (59) — 7:5, 6:1, представительницу Великобритании Эмму Радукану (39) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5) и испанку Джессику Бузас Манейро (42) — 6:1, 7:5.
Год назад в решающем поединке этих состязаний Арина Соболенко победила американку Джессику Пегулу. В 2013 и 2020 годах чемпионкой становилась еще одна белорусская теннисистка — Виктория Азаренко.
Нынешний турнир завершится 18 августа, его победительница заработает $752,2 тыс. и 1000 рейтинговых очков.