«Не тот результат, которого хотела». Соболенко — о поражении от Рыбакиной в Цинциннати

В ¼ финала Арина уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (10-я в рейтинге) со счётом 1:6, 4:6.
«Не тот результат, который я хотела, но готова переключиться на Нью-Йорк. Спасибо, Цинциннати, всегда приятно», — написала Соболенко в социальных сетях.
Напомним, Соболенко является действующей чемпионкой соревнований в Цинциннати. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.
