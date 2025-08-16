Янник Синнер вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Теренса Атмана

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США).
