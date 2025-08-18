Алькарас выиграл «Мастерс» в Цинциннати на отказе Синнера

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер отказался от продолжения борьбы по ходу финального матча теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати, призовой фонд которого составляет почти 9,2 миллиона долларов.
В финале Синнер играл против второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Итальянец снялся из-за плохого самочувствия при счете 5:0 в пользу испанца в первом сете.
Теннисисты встречались под эгидой АТР 14 раз. Алькарас одержал девятую победу. Для испанского теннисиста титул стал шестым в текущем сезоне и 22-м в карьере.
Синнер является чемпионом «Мастерса» в Цинциннати 2024 года. В этом сезоне итальянец выиграл два трофея. Всего в его активе 20 титулов.