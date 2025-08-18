Самсонова одержала победу на старте турнира в Кливленде

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над американкой Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира категории WTA 250 в американском Кливленде, призовой фонд которого превышает 275 тыс долларов.
Встреча завершилась победой Самсоновой (18-я ракетка мира), посеянной под первым номером, со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Доулхайд — 76-я в рейтинге WTA. Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.
Во втором раунде Самсонова встретится с победительницей матча Пейтон Стирнс (США, 53) — Ван Яфань (Китай, 192).