«Что-то нужно менять». Давидович-Фокина — о расписании турнира в Цинциннати на фоне отказа Синнера

«Финал в понедельник в 15:00 в августе в Цинциннати… еще и после всей этой серии матчей Торонто-Цинциннати с многочисленными отказами и смертельной усталостью игроков… что-то нужно менять», — твитнул Давидович-Фокина.
Добавим, что Давидович-Фокина снялся с «Мастерса» в Цинциннати во втором круге. Испанец не доиграл встречу против Жоао Фонсеки из-за плохого самочувствия.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше