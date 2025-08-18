Ричмонд
«Что-то нужно менять». Давидович-Фокина — о расписании турнира в Цинциннати на фоне отказа Синнера

Янник Синнер снялся с матча против Карлоса Алькараса при счете 0:5 из-за недомогания.

Источник: Спортс"

«Финал в понедельник в 15:00 в августе в Цинциннати… еще и после всей этой серии матчей Торонто-Цинциннати с многочисленными отказами и смертельной усталостью игроков… что-то нужно менять», — твитнул Давидович-Фокина.

Добавим, что Давидович-Фокина снялся с «Мастерса» в Цинциннати во втором круге. Испанец не доиграл встречу против Жоао Фонсеки из-за плохого самочувствия.

