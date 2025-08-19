Ричмонд
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open в миксте

Россиянин в паре с чешкой Каролиной Муховой обыграл Винус Уильямс и Райли Опелку из США.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев в паре с представительницей Чехии Каролиной Муховой обыграл представителей США Винус Уильямс и Райли Опелку в матче первого круга US Open в миксте. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:2, 5:4 (7:4) в пользу Рублева и Муховой. В четвертьфинале они сыграют с представителями Италии Сарой Эррани и Андреа Вавассори.

Соревнования в мискте на US Open завершатся 20 августа. В них принимают участие 16 пар. Победители турнира получат $1 млн.

Матчи проходят в формате из трех сетов до четырех победных геймов в каждой партии. В финальной встрече победителем сета будет пара, выигравшая первой шесть геймов.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», их призовой фонд составит рекордные для тенниса $90 млн. Матчи в одиночных и парных разрядах пройдут с 24 августа по 7 сентября.

