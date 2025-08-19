Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович о том, что Медведев занимает глубокую позицию на приеме: «Мы его подловим»

Джокович сыграет с Ольгой Данилович против Даниила Медведева и Мирры Андреевой в миксте US Open.

— Медведев занимает довольно глубокую позицию на корте. Это может стать проблемой?

— Мы его подловим (улыбается). Думаю, одиночники в основном испытывают трудности с подачей и позицией у сетки. В одиночном разряде мы обычно возвращаем мяч в центр корта и начинаем розыгрыш. А в парном, если играешь против кого-то, кто понимает, как правильно располагаться у сетки, — все, розыгрыш проигран.

Нужно находить нужные углы, действовать очень точно или, может быть, перебрасывать мяч через игрока. Такого я никогда не практиковал. Поэтому мне приходится лично делать эти корректировки, а еще важно понимать, когда менять стороны. Нам с Ольгой [Данилович] нужно постараться понять друг друга, ведь мы нечасто играем вместе.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше