«Я могу устоять перед всем, кроме пончиков». Циципас — после поражения в Уинстон-Сейлеме

Встреча Циципаса и Юньчаокэтэ продолжалась 1 час 28 минут. За это время греческий спортсмен реализовал два брейк-пойнта из семи возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил четыре двойные ошибки. Юньчаокэтэ реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, выполнил два эйса и допустил две двойные ошибки.