«Никогда особо не любил этот город». Фриц рассказал о своём отношении к Нью-Йорку

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о своём отношении к городу Нью-Йорк (США), отметив, что может наслаждаться им во время проведения US Open.

Источник: Чемпионат.com

— Что вы думаете о Нью-Йорке?

— Я никогда особо не любил этот город, но научился наслаждаться им в течение двух недель, когда мы там — это идеально. Время, когда мы там ради US Open, — отличное время, чтобы быть в городе.

— Как выглядит ваш выходной день в городе?

— Я, наверное, предпочёл бы остаться дома, расслабиться и поиграть в видеоигры, но если бы я всё-таки пошёл куда-то, то покатался бы на велосипеде по Центральному парку, — приводит слова Фрица пресс-служба АТР.