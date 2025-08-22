Энди Роддик назвал имена финалисток и победительницы US Open — 2025

Ранее Ига Швёнтек одержала победу на «тысячнике» в Цинциннати (США), обыграв в финале турнира итальянку Жасмин Паолини со счётом 7:5, 6:4. Эта победа позволила Швёнтек вернуться на вторую строчку рейтинга WTA.