Бартоли — о миксте US Open — 2025: думаю, что это всё-таки был тестовый формат

«Разумеется, это новаторство, ничего подобного раньше на турнирах “Большого шлема” не делали. Я сама комментировала финал микста на US Open в прошлом году и заметила, что в этом году энтузиазм был значительно выше уже с первых матчей. Трибуны Луи Армстронга и корт Артура Эша заполняли до отказа — чего раньше не было даже на финалах в миксте. Это стало крайне позитивным моментом и для турнира, и для болельщиков, и для телеканалов, которые транслировали матчи.