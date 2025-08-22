Медведев попал в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев занял десятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов по версии журнала Forbes.
Суммарный доход 29-летнего победителя US Open 2021 составил 14,3 млн долларов за год. Медведев получил 4,3 миллиона призовых за соревнования и 10 миллионов за деятельность вне корта. Теннисист сотрудничает с брендами Bovet и Lacoste, а также является амбассадором видеоигры Rainbow Six Siege X.
Возглавляет рейтинг обладатель пяти титулов «Большого шлема» Карлос Алькарас. Испанец заработал 48,3 млн долларов. Вторым стал выигравший четыре турнира «Большого шлема» итальянец Янник Синнер (47,3 млн). На третьем месте расположилась третья ракетка мира американка Кори Гауфф (37,2 млн).
Далее в первой десятке располагаются:
4. Новак Джокович (Сербия) — 29,6 млн долларов (4,6 млн на корте + 25 млн вне корта);
5. Арина Соболенко (Белоруссия) — 27,4 млн (12,4+15);
6. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 26,1 млн (5,1+21);
7. Ига Швентек (Польша) — 24 млн (9+15);
8. Тейлор Фриц (США) — 15,6 млн (8,6+7);
9. Фрэнсис Тиафо (США) — 15,2 млн (3,2+12).
В общей сложности десять самых высокооплачиваемых теннисистов мира заработали за последние 12 месяцев около 285 млн долларов, что на 16% больше, чем в прошлом году, когда их общий доход составил 246 млн долларов.