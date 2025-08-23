Ричмонд
US Open. 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц

На центральном корте имени Артура Эша матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Расписание такое.

Арина Соболенко (1) — Ребека Машарова;

Бен Шелтон (6) — квалифаер/лаки-лузер;

вечерняя сессия с 02:00 мск — Джессика Пегула (4) — Майар Шериф;

Новак Джокович (7) — Лернер Тьен.

На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:

Эмма Радукану — квалифаер;

Эмилио Нава — Тэйлор Фриц (4);

вечерняя сессия с 02:00 мск — Жасмин Паолини (7) — квалифаер;

Даниил Медведев (13) — Бенжамен Бонзи.

На корте № 6 вторым запуском сыграет Анна Блинкова против Юлии Стародубцевой.

Полина Кудерметова сыграет с Нурией Парризас Диас первым запуском на Корте № 7.

На Корт № 13 первым запуском выйдет Вероника Кудерметова (24) против квалифаера. Третьим запуском там сыграет Анастасия Потапова с Чжу Линь.

Полностью расписание здесь и здесь.

