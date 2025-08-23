US Open. 24 августа. Турнир начнут Медведев, Джокович, Соболенко, Пегула, Фриц

Арина Соболенко (1) — Ребека Машарова;
Бен Шелтон (6) — квалифаер/лаки-лузер;
вечерняя сессия с 02:00 мск — Джессика Пегула (4) — Майар Шериф;
Новак Джокович (7) — Лернер Тьен.
На всех остальных кортах матчи стартуют в 18:00. На Стадионе имени Луи Армстронга план такой:
Эмма Радукану — квалифаер;
Эмилио Нава — Тэйлор Фриц (4);
вечерняя сессия с 02:00 мск — Жасмин Паолини (7) — квалифаер;
Даниил Медведев (13) — Бенжамен Бонзи.
На корте № 6 вторым запуском сыграет Анна Блинкова против Юлии Стародубцевой.
Полина Кудерметова сыграет с Нурией Парризас Диас первым запуском на Корте № 7.
На Корт № 13 первым запуском выйдет Вероника Кудерметова (24) против квалифаера. Третьим запуском там сыграет Анастасия Потапова с Чжу Линь.
