Саснович проиграла на старте открытого чемпионата США по теннису

Сегодня в первом раунде белоруска, занимающая 119-е место в мировом рейтинге, уступила в двух сетах американской теннисистке Иве Йович, у которой 73-я позиция, — 6:7 (6:8), 3:6. В 1/32 финала Йович встретится с итальянской теннисисткой Ясмин Паолини (8-й номер рейтинга WTA).
Ранее действующая чемпионка US Open первая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко обыграла представительницу Швейцарии Ребеку Масарову (108) — 7:5, 6:1. Во втором раунде Соболенко встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой (67).
Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (132) в 1/64 финала выиграла у представительницы США Инуэ Хин (215) — 7:6 (7:0), 6:4, а в 1/32 финала будет соперничать с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой (4) и россиянкой Анной Блинковой (80).
145-й по счету US Open завершится 7 сентября. Общий призовой фонд турнира в Нью-Йорке составляет рекордные $90 млн, чемпионы в мужском и женском одиночном разрядах заработают по $5 млн. Год назад победительницей американского чемпионата стала Арина Соболенко, обыгравшая в решающем поединке Джессику Пегулу, — 7:5, 7:5. В мужском финале итальянский теннисист Янник Синнер победил американца Тейлора Фрица — 6:3, 6:4, 7:5.