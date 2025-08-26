Чемпион US Open Синнер без проблем вышел во второй круг

В первом круге турнира Большого шлема в Нью-Йорке итальянский теннисист в трех сетах разобрался с представителем Чехии Витом Копршивым.
Встреча, которая продлилась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:2 в пользу действующего чемпиона US Open.
Соперником Синнера во втором круге будет Алексей Попырин (Австралия) или Эмил Руусувуори (Финляндия).
