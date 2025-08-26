Москва
Чемпион US Open Синнер без проблем вышел во второй круг

Первая ракетка мира Янник Синнер с победы стартовал на Открытом чемпионате США 2025 года.

Источник: Getty Images

В первом круге турнира Большого шлема в Нью-Йорке итальянский теннисист в трех сетах разобрался с представителем Чехии Витом Копршивым.

Встреча, которая продлилась 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:1, 6:2 в пользу действующего чемпиона US Open.

Соперником Синнера во втором круге будет Алексей Попырин (Австралия) или Эмил Руусувуори (Финляндия).

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше