Курникова снова беременна! У нее и Иглесиаса будет четвертый ребенок

Анна и Энрике традиционно стараются оградить себя и наследников от лишнего внимания. Их дом в закрытом районе Майами оборудован всем необходимым для приватности и безопасности. Семья живет спокойно, и их публичные появления происходят крайне редко. Дети пары мелькают в соцсетях тоже нечасто — родители тщательно контролируют, какие моменты нужно показывать общественности. Как отмечают близкие к звездам источники, в период спортивной карьеры Курникова страдала от чрезмерного внимания прессы, что могло негативно сказаться на ее психическом состоянии. Теперь она предпочитает находиться в спокойной обстановке.