Курникова снова беременна! У нее и Иглесиаса будет четвертый ребенок

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас ждут появления на свет четвертого ребенка в конце 2025 года. Американские таблоиды сообщают, что теннисистка сейчас находится примерно на четвертом или пятом месяце беременности.
Что известно
Слухи о четвертом ребенке появились в начале лета, когда поклонники заметили, что Курникова стала носить более свободную одежду и реже сопровождать супруга на концертах. Неделю назад наблюдательные фанаты увидели девушку на улице в мешковатой толстовке. Хотя пара пока не подтвердила новость официально, издание Hola! сообщило, что все члены семьи рады предстоящему пополнению. Иглесиас неоднократно подчеркивал: дети являются для него главным источником счастья.
Анна и Энрике традиционно стараются оградить себя и наследников от лишнего внимания. Их дом в закрытом районе Майами оборудован всем необходимым для приватности и безопасности. Семья живет спокойно, и их публичные появления происходят крайне редко. Дети пары мелькают в соцсетях тоже нечасто — родители тщательно контролируют, какие моменты нужно показывать общественности. Как отмечают близкие к звездам источники, в период спортивной карьеры Курникова страдала от чрезмерного внимания прессы, что могло негативно сказаться на ее психическом состоянии. Теперь она предпочитает находиться в спокойной обстановке.
Знаменитости воспитывают троих детей: семилетних двойняшек — дочь Люси и сына Николаса, а также пятилетнюю дочь Мэри.
История отношений
Отношения 44-летней Курниковой и 50-летнего Иглесиаса длятся уже более двух десятилетий. Все началось еще в 2001-м на съемках клипа на песню Escape. С тех пор пара считается одной из самых стабильных и гармоничных в мире шоу-бизнеса. Официально они стали мужем и женой лишь два года назад.
Анна — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Она дважды побеждала на Australian Open вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Всего выиграла 16 титулов, завершив карьеру в 2003-м из-за проблем со здоровьем. Анна неоднократно рассказывала, что боли в пояснице возникли во время профессиональных выступлений и периодически возвращаются.
Пока Курникова полностью погружена в воспитание детей и домашние дела, Иглесиас продолжает активно гастролировать и инвестировать. Недавно поп-исполнитель купил новый дом в закрытом комплексе Бэй-Пойнт в Майами-Бич. Особняк, построенный в 1957 году, стоит 6,5 миллиона долларов и включает пять спален и четыре ванные комнаты. Новое жилье расположено на той же улице, что и семейная резиденция пары.