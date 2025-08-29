Арина Соболенко ответила, давит ли на неё статус первой ракетки мира

— В спорте всегда много давления, кажется, что в теннисе оно особенно сильное, ведь это индивидуальный вид спорта. Появляется ли ещё один уровень давления, когда ты становишься номером один? Потому что когда ты поднимаешься наверх, у тебя есть чёткая цель, а когда уже там — нужно удерживать позицию.