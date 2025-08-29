Соболенко: не люблю смотреть, как играю сама. Меня раздражает, как я выгляжу на корте

— Ну, эту часть я оставляю команде. Я не люблю смотреть, как играю сама. Меня раздражает, как я выгляжу на корте, потому что это совсем другое, это очень агрессивно и мне каждый раз неловко. Хотя я понимаю, что именно такой мне и нужно быть, чтобы добиваться успеха. Но при подготовке к матчам я смотрю соперниц, просто чтобы знать, чего ждать. А после матчей команда со мной разговаривает и говорит: «Окей, вот это не сработало, вот это было очень хорошо, здесь надо прибавить, и вот что будем делать завтра». У меня отличная команда, которая занимается этим, — приводит слова Соболенко Boardroom.