Джокович о проблемах со спиной: «Не хочу слишком многое раскрывать соперникам»

Из-за них он брал медицинский перерыв по ходу третьего круга против Кэмерона Норри.

Источник: Спортс"

"Все нормально. Не хочу слишком многое раскрывать соперникам, которые слушают и смотрят это интервью.

Все хорошо. Я молодой, сильный. И это Нью-Йорк. Даже если что-то беспокоит, энергия, которую ты чувствуешь на этом корте, все лечит".