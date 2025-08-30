Джокович обошел Федерера по числу побед на турнирах Большого шлема с хардовым покрытием

После победы в матче третьего круга Открытого чемпионата США над британцем Кэмероном Норри (6:4, 6:7 (4:7), 6:2, 6:3) на счету Джоковича теперь 192 выигранные игры: 99 — на Открытом чемпионате Австралии и 93 — на Открытом чемпионате США. Он превзошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который одержал 102 победы на Открытом чемпионате Австралии и 89 — на Открытом чемпионате США.