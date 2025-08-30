Ричмонд
Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Россиянка уступила американке Тейлор Таунсенд.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева проиграла американке Тейлор Таунсенд в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Таунсенд, которая выступает на турнире без номера посева. Андреева была посеяна пол 5-м номером.

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Таунсенд 29 лет, она располагается на 139-м месте в мировом рейтинге. Американка не выигрывала турниров WTA. Спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема. Ранее она дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США в 2019 году.

US Open — заключительный, четвертый турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на покрытии «хард», призовой фонд составляет рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

