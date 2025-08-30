Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира в третьем круге US Open

Андреевой 18 лет, она занимает 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.