Остапенко извинилась за слова в адрес Таунсенд: «Под словом “образование” я имела в виду лишь теннисный этикет»

Латвийка после поражения от Таунсенд во втором круге US Open сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования».

«Всем привет! Хочу извиниться за то, что сказала во время матча второго круга. Английский не мой родной язык, и когда я употребила слово “образование”, я имела в виду то, что считаю теннисным этикетом. Но я понимаю, что слова, которые я использовала, могли оскорбить многих людей за пределами теннисного корта. Я благодарна за поддержку. Я продолжаю учиться и расти как человек и как теннисистка. Нью-Йорк, до встречи в следующем году!», — написала Остапенко в соцсети.