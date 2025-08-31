Ричмонд
Даниил Медведев прекратил сотрудничество с тренером по физподготовке Эриком Эрнандесом

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объявил о расставании с тренером по физподготовке Эриком Эрнандесом.

Источник: Getty Images

Вместе с ним команду теннисиста покинул многолетний тренер Жиль Сервара.

«Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет. Мы вместе добились многого на корте, пережили разные моменты и создали воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо за всё!» — приводит слова Медведева телеграм-канал «Больше!».

Ранее Медведев провально выступил на Открытом чемпионате США — 2025. Напомним, Даниил устроил скандал в матче первого круга US Open — 2025, в котором играл с французом Бенжаменом Бонзи. Бонзи одержал победу во встрече со счётом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

