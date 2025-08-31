Даниил Медведев впервые прокомментировал прекращение сотрудничества с Сервара

«Спасибо, Жиль. Невероятные 8−10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное — огромное количество счастливых и весёлых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.