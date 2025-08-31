Канадец семь раз проигрывал Рублёву. Но сейчас выйдет на корт US Open после крутой победы

Феликс младше Андрея почти на три года — канадцу уже исполнилось 25, а россиянину 20 октября будет 28 лет. Кстати, родился Оже-Альяссим 8 августа — в тот же день, что и один из величайших теннисистов всех времён швейцарец Роджер Федерер (только на 19 лет позже). На лучшем отрезке карьеры у Феликса случались результаты, практически не уступающие достижениям Андрея. Оже-Альяссим был шестой ракеткой мира (Рублёв — пятой), дошёл до двух четвертьфиналов и одного полуфинала «Шлемов» (у россиянина 10 проигранных четвертьфиналов), завоевал со своей сборной Кубок Дэвиса, как и Андрей, взял олимпийскую медаль в миксте (бронзу, а Рублёв выиграл золото вместе с Анастасией Павлюченковой). Отметим, что Рублёв при этом ещё два «Мастерса» в одиночном разряде взял и четырежды уступал в финалах, а у Оже-Альяссима есть только один финал.