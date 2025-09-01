Иржи Лехечка: «Мой тренер считает каждое очко. Он проверяет живой рейтинг каждый день, каждую секунду — он вообще ничего больше не делает, кроме подсчета очков»

— Должен сказать, я вообще не смотрю на рейтинг (улыбается). Но после турниров я проверяю, изменили ли что-то эти очки или нет.
Но мой тренер считает каждое очко. Он проверяет живой рейтинг каждый день, каждую секунду — он вообще ничего больше не делает, кроме подсчета очков (смеется). Так что у меня есть человек, который занимается всем этим вместо меня.
Но это замечательное достижение — оно было в списке целей на год. Так что я очень рад достичь этого на US Open, — сказал чех во время интервью на корте.
Теперь он встретится с Карлосом Алькарасом.
