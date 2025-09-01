Ричмонд
Крейчикова отыграла 8 матчболов и вышла в ¼ финала US Open впервые с 2021-го

Она выиграла в четвертом круге со счетом 1:6, 7:6 (13), 6:3. У американки был матчбол во втором сете при счете 5:4, а также еще семь на тай-брейке.

Источник: Спортс"

Крейчикова шестой раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Вообще баланс чешки в четвертьфиналах «Больших шлемов» 2:3 — при этом каждый раз, когда она проходила дальше этой стадии, она брала титул. Это также первый четвертьфинал Крейчиковой на «Шлеме» после того, как она выиграла «Уимблдон»-2024. На US Open она доходила до этой стадии один раз — в 2021-м (уступила Арине Соболенко).

Крейчикова вышла в четвертьфинал на харде впервые с октября прошлого года. В этом сезоне она только один раз играла за выход в полуфинал — на травяном турнире в Истбурне, где не смогла пройти дальше.

Теперь Крейчикова сыграет с Джессикой Пегулой, у которой ведет в личке 2:1.

