Крейчикова отыграла 8 матчболов и вышла в ¼ финала US Open впервые с 2021-го

Крейчикова шестой раз сыграет в четвертьфинале «Большого шлема». Вообще баланс чешки в четвертьфиналах «Больших шлемов» 2:3 — при этом каждый раз, когда она проходила дальше этой стадии, она брала титул. Это также первый четвертьфинал Крейчиковой на «Шлеме» после того, как она выиграла «Уимблдон»-2024. На US Open она доходила до этой стадии один раз — в 2021-м (уступила Арине Соболенко).