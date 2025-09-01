Ричмонд
Швентек третий раз в карьере вышла в четвертьфинал US Open

В четвертом круге она обыграла Екатерину Александрову 6:3, 6:1.

Источник: Спортс"

24-летняя Швентек — самая молодая теннисистка, вышедшая в четвертьфинал всех «Шлемов» сезона с тех пор, как это удалось 18-летней Марии Шараповой в 2005-м.

Полька 13-й раз в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Ее следующей соперницей станет Беатрис Хаддад Майя или Аманда Анисимова.

