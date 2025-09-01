Осака пятый раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она выиграла все ТБШ, где доходила до этой стадии

Японка впервые с Australian Open-2021 вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Японка выиграла все турниры «Большого шлема», где выходила в ¼.
Она выиграла 10 из 11 последних матчей.
Теперь Осака поборется с Каролиной Муховой или Мартой Костюк.
Она обыграла чемпионку-2023 Коко Гауфф со счетом 6:3, 6:2.
