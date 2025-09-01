Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осака пятый раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она выиграла все ТБШ, где доходила до этой стадии

Она обыграла чемпионку-2023 Коко Гауфф со счетом 6:3, 6:2.

Источник: Спортс"

Японка впервые с Australian Open-2021 вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Японка выиграла все турниры «Большого шлема», где выходила в ¼.

Она выиграла 10 из 11 последних матчей.

Теперь Осака поборется с Каролиной Муховой или Мартой Костюк.