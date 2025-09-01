Ричмонд
Осака после победы над Гауфф: «Я немного чувствительная и не хочу расплакаться, но сегодня мне было невероятно весело на корте»

Японка впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Источник: Спортс"

«В Монреале был матч, где мне пришлось отыгрывать два матчбола (против Людмилы Самсоновой — Спортс»"). С тех пор я думаю: в теннисе возможно все. Нужно просто выкладываться на максимум и продолжать улыбаться.

Я немного чувствительная и не хочу расплакаться, но сегодня мне было невероятно весело на корте. Помню, как два месяца спустя после рождения дочери сидела на трибуне и смотрела матч Коко [на US Open-2023]. Тогда я очень хотела сама снова выйти на корт. Эта арена [Артура Эша] — моя любимая в мире. Я очень рада сюда вернуться. Хочу сказать большое спасибо своей команде. Мы прошли через многое, не всегда было легко, но вы всегда были рядом. Спасибо вам. Люблю вас.

Я восхищаюсь Коко. То, как она ведет себя на корте и за его пределами, — это что-то особенное. Быть ролевой моделью в столь юном возрасте — настоящий дар. Я испытываю к ней колоссальное уважение", — сказала Осака в интервью на корте.